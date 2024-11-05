Романо: гарантирую, что сейчас связи Винисиуса с «Челси» или «МЮ» абсолютно нереальны

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что на данный момент связи между нападающим мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором и европейскими футбольными клубами абсолютно исключены.

«В последние дни я получил много сообщений от некоторых из вас, вроде: «Фабрицио, правда ли, что он едет в Саудовскую Аравию, правда ли, что его связывают с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ»? Ребята, то, что клубы по всему миру могут оценить Винисиуса – это абсолютно нормально. Он фантастический, безумный игрок. Так что это абсолютно нормально, но я могу гарантировать, что на сегодняшний день связи Винисиуса с «Челси», с «ПСЖ», с «Манчестер Юнайтед» абсолютно нереальны. Так что между Винисиусом и любым европейским клубом ничего не происходит», — приводит слова Фабрицио TEAMtalk.