Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: гарантирую, что сейчас связи Винисиуса с «Челси» или «МЮ» абсолютно нереальны

Романо: гарантирую, что сейчас связи Винисиуса с «Челси» или «МЮ» абсолютно нереальны
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что на данный момент связи между нападающим мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором и европейскими футбольными клубами абсолютно исключены.

«В последние дни я получил много сообщений от некоторых из вас, вроде: «Фабрицио, правда ли, что он едет в Саудовскую Аравию, правда ли, что его связывают с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ»? Ребята, то, что клубы по всему миру могут оценить Винисиуса – это абсолютно нормально. Он фантастический, безумный игрок. Так что это абсолютно нормально, но я могу гарантировать, что на сегодняшний день связи Винисиуса с «Челси», с «ПСЖ», с «Манчестер Юнайтед» абсолютно нереальны. Так что между Винисиусом и любым европейским клубом ничего не происходит», — приводит слова Фабрицио TEAMtalk.

Материалы по теме
Фанаты Винисиуса обрушились с хейтом на футболистов с именем Родриго из-за «Золотого мяча»
Истории
Фанаты Винисиуса обрушились с хейтом на футболистов с именем Родриго из-за «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android