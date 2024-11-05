Стали известны нюансы нового формата клубного чемпионата мира

Появились подробности регламента клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, в турнире будут следующие правила:

клубы должны играть сильнейшими составами;

команда, которая откажется от участия, должна будет заплатить штраф около € 600 тыс.;

численность предварительного состава – 26-50 игроков;

численность в основной заявке – 26-53 игрока;

игроки в течение турнира могут выступать только за одну команду;

команды должны прибыть на сбор минимум за пять дней до начала первого матча.

Ранее ФИФА сообщила, что с 1 по 10 июня будет функционировать новое трансферное окно. Решение о присоединении к работе данного трансферного окна будет принимать каждая ассоциация-член ФИФА.