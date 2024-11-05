Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны нюансы нового формата клубного чемпионата мира

Стали известны нюансы нового формата клубного чемпионата мира
Комментарии

Появились подробности регламента клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, в турнире будут следующие правила:

  • клубы должны играть сильнейшими составами;
  • команда, которая откажется от участия, должна будет заплатить штраф около € 600 тыс.;
  • численность предварительного состава – 26-50 игроков;
  • численность в основной заявке – 26-53 игрока;
  • игроки в течение турнира могут выступать только за одну команду;
  • команды должны прибыть на сбор минимум за пять дней до начала первого матча.

Ранее ФИФА сообщила, что с 1 по 10 июня будет функционировать новое трансферное окно. Решение о присоединении к работе данного трансферного окна будет принимать каждая ассоциация-член ФИФА.

Материалы по теме
Гвардиола резко отреагировал на просьбу ФИФА играть сильнейшими футболистами на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android