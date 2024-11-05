Александр Рязанцев оценил перспективы «Локомотива» на чемпионство в следующем сезоне

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев высказался о перспективе «Локомотива» под руководством тренера Михаила Галактионова.

— Галактионов себя проявляет уже достаточно давно. Хочется отметить линию менеджмента «Локомотива» и «Динамо» — я вижу хорошую работу этих клубов на протяжении последних трёх сезонов. Видно, что эти команды перестали шарахаться, идут по определённой линии. Там понимают, что спорт — волнообразная история. Если «Локомотив» в этом году достойно пройдёт весь чемпионат, то наработает костяк на будущее и в статусе фаворита стартует в следующем сезоне.

– Футбольный бог одаривает «Локомотив» за использование молодых российских футболистов?

– А вы думаете, у футбольного бога есть гражданство? Может, Галактионову просто удобнее работать с россиянами, доносить до них всё. Это же тоже немаловажно, — приводит слова Рязанцева Legalbet.