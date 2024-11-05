Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Рязанцев оценил перспективы «Локомотива» на чемпионство в следующем сезоне

Александр Рязанцев оценил перспективы «Локомотива» на чемпионство в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев высказался о перспективе «Локомотива» под руководством тренера Михаила Галактионова.

— Галактионов себя проявляет уже достаточно давно. Хочется отметить линию менеджмента «Локомотива» и «Динамо» — я вижу хорошую работу этих клубов на протяжении последних трёх сезонов. Видно, что эти команды перестали шарахаться, идут по определённой линии. Там понимают, что спорт — волнообразная история. Если «Локомотив» в этом году достойно пройдёт весь чемпионат, то наработает костяк на будущее и в статусе фаворита стартует в следующем сезоне.

– Футбольный бог одаривает «Локомотив» за использование молодых российских футболистов?
– А вы думаете, у футбольного бога есть гражданство? Может, Галактионову просто удобнее работать с россиянами, доносить до них всё. Это же тоже немаловажно, — приводит слова Рязанцева Legalbet.

Материалы по теме
Мостовой: какая разница, как сыграют «Динамо» — «Локомотив»? Всё равно никто не вылетит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android