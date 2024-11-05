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«Деньги как не давали, так и не будут». Карпин — о смене губернатора в Ростовской области

«Деньги как не давали, так и не будут». Карпин — о смене губернатора в Ростовской области
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о смене губернатора в Ростовской области.

«Не знаю, как повлияет смена губернатора. Менеджмент только вчера об этом узнал. Не знаю, повлияет ли. Область не участвовала в трансферах. Деньги как не давали на них, так и не будут давать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 5 ноября, «Ростов» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Второй матч между командами состоится 27 ноября.

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