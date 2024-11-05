Карпин: решения об уходе из «Ростова» нет. Когда будет, озвучу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что у него по-прежнему есть мысли об отставке со своего поста.

«Мысли об отставке никуда не делись. Они есть, но руководству я их не озвучивал. Зачем? Чтобы они подготовились? Они подготовятся, не переживайте. Решения нет. Когда будет, я его озвучу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Карпин уже допускал, что может покинуть пост главного тренера «Ростова».

Сегодня, 5 ноября, «Ростов» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Самые титулованные футбольные клубы России: