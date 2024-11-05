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Карпин: если начну говорить о судьях, то меня дисквалифицируют пожизненно

Карпин: если начну говорить о судьях, то меня дисквалифицируют пожизненно
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе после матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Я уже устал говорить о судействе. Ничего не меняется и не поменяется. Если я начну говорить, меня дисквалифицируют. Лет на пять, а может, на 10, а может, пожизненно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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