Карпин: если начну говорить о судьях, то меня дисквалифицируют пожизненно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе после матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Я уже устал говорить о судействе. Ничего не меняется и не поменяется. Если я начну говорить, меня дисквалифицируют. Лет на пять, а может, на 10, а может, пожизненно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.