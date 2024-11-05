«Ростов» показал последствия от удара Рябчука по колену Комарову

Футбольный клуб «Ростов» в своём телеграм-канале опубликовал фотографию ноги полузащитника Ивана Комарова после того, как в неё открытыми шипами попал защитник «Спартака» Олег Рябчук в очном матче команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые проиграли со счётом 0:1.

Фото: ФК «Ростов»

Рябчук получил прямую красную карточку за данное нарушение на Комарове. Эпизод произошёл на 86-й минуте встречи.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Единственный гол во встрече на 72-й минуте забил крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби.

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