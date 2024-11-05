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Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» от «Ростова» в Кубке России

Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» от «Ростова» в Кубке России
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором москвичи проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«По игре показалось, что в первом тайме лучше смотрелись. Во втором тайме, когда пропустили гол, «Ростов» получше стал действовать. Мы создавали меньше моментов. 75 минут мы контролировали игру, и были шансы забить. Надо реализовывать свои моменты — тогда будет гораздо проще.

Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА. Но все были в равных условиях. «Ростов» тоже играл недавно. Говорить об этом нет смысла», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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