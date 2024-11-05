Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» от «Ростова» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором москвичи проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

«По игре показалось, что в первом тайме лучше смотрелись. Во втором тайме, когда пропустили гол, «Ростов» получше стал действовать. Мы создавали меньше моментов. 75 минут мы контролировали игру, и были шансы забить. Надо реализовывать свои моменты — тогда будет гораздо проще.

Тяжело играть через два дня после матча с ЦСКА. Но все были в равных условиях. «Ростов» тоже играл недавно. Говорить об этом нет смысла», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.