Литвинов: 100 раз пересматривал момент драки с Рошей — агрессии с моей стороны не было

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об инциденте с дракой с защитником московского ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ (2:0).

«Какую речь тут готовить? Я просто скажу как есть. Можно сказать, что мы все — одна семья, и все это осознают. Ты видишь, что твоего близкого друга, брата бьют — пытаешься разнять и помочь. Я 100 раз пересматривал этот момент. Думаю, видно, что с моей стороны агрессии не было. Я не лез бить Рошу и не пытался сделать ему больно. Я видел, что Бабича окружили игроки ЦСКА, была суматоха — в итоге прилетело мне», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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