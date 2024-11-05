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Литвинов: 100 раз пересматривал момент драки с Рошей — агрессии с моей стороны не было

Литвинов: 100 раз пересматривал момент драки с Рошей — агрессии с моей стороны не было
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об инциденте с дракой с защитником московского ЦСКА Виллианом Рошей в очном матче команд в 14-м туре РПЛ (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Какую речь тут готовить? Я просто скажу как есть. Можно сказать, что мы все — одна семья, и все это осознают. Ты видишь, что твоего близкого друга, брата бьют — пытаешься разнять и помочь. Я 100 раз пересматривал этот момент. Думаю, видно, что с моей стороны агрессии не было. Я не лез бить Рошу и не пытался сделать ему больно. Я видел, что Бабича окружили игроки ЦСКА, была суматоха — в итоге прилетело мне», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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