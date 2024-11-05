Литвинов рассказал о диалоге Барко и Николсона перед нереализованным пенальти с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился подробностями диалога одноклубников Шамара Николсона и Эсекьеля Барко перед пенальти в ворота «Ростова» (0:1) в очном матче Кубка России.

«Думаю, у Шамара с Барко перед пенальти не было спора. Шамар просто спросил: «Можно ли пробью?» Никакой агрессии и споров не было. Все понимают, что Барко — исполнитель пенальти. Шамар у него поинтересовался. Барко не забил — бывает. До этого он очень много забил», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.