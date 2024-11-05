«Ливерпуль» — «Байер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и английский «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Джонс, Диас, Гакпо.

«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Паласиос, Вирц, Гарсия, Бонифасе.

В матче 3-го тура «Ливерпуль» победил немецкий «Лейпциг» со счётом 1:0, а «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом». В турнирной таблице «красные» занимают второе место, «фармацевты» располагаются на шестой строчке.