«Реал» Мадрид — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Тчуамени, Мбаппе.

«Милан»: Меньян, Роял, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Муса, Мората.

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.

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