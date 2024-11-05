Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Милан: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Реал» Мадрид — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Тчуамени, Мбаппе.

«Милан»: Меньян, Роял, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Муса, Мората.

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Главный тренер «Милана» поделился настроем на матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android