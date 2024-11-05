«Реал» Мадрид — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Тчуамени, Мбаппе.
«Милан»: Меньян, Роял, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Муса, Мората.
«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: