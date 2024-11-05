Аршавин: к женскому футболу я отношусь негативно

Бывший игрок Андрей Аршавин признался, что не прививал специально любовь к футболу своим детям.

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артём далёк от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно.

Арсений пошёл по моим стопам, играет в «Спартаке». Не могу оценить его качества объективно. Если он станет футболистом — хорошо. Нет — меня это не расстроит», — сказал Аршавин на форуме «Знание. Первые».

Андрей Аршавин на клубном уровне принял участие в 638 матчах, в которых отметился 143 голами и 190 результативными передачами. На данный момент Аршавин работает в «Зените».