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Аршавин: к женскому футболу я отношусь негативно

Аршавин: к женскому футболу я отношусь негативно
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Бывший игрок Андрей Аршавин признался, что не прививал специально любовь к футболу своим детям.

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артём далёк от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно.

Арсений пошёл по моим стопам, играет в «Спартаке». Не могу оценить его качества объективно. Если он станет футболистом — хорошо. Нет — меня это не расстроит», — сказал Аршавин на форуме «Знание. Первые».

Андрей Аршавин на клубном уровне принял участие в 638 матчах, в которых отметился 143 голами и 190 результативными передачами. На данный момент Аршавин работает в «Зените».

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