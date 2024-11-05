Жерзино Ньямси: мне удобно играть в паре с Монтесом

Защитник Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о взаимодействии на поле с новым одноклубником Сесаром Монтесом.

«Мне удобно играть в паре с Монтесом. У нас с ним наладилась неплохая связь, и мы стараемся показывать свои лучшие качества, находясь вместе на поле. Сесар — футболист высокого уровня», — приводит слова Ньямси Legalbet.

Сесар Монтес перешёл в московский клуб в сентябре 2024 года. Ранее защитник выступал за испанскую «Альмерию», за неё он играл с 2023 года. 27-летний мексиканец провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Монтес подписал контракт до лета 2029 года.