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«Динамо» — «Локомотив»: Пиняев снова вывел гостей вперёд

«Динамо» — «Локомотив»: Пиняев снова вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются «Динамо» и «Локомотив». Столичное дерби идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв. Игра началась в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 53'    

На 26-й минуте открыл счёт в игре защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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