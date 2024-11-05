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В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кузяева в клуб

В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кузяева в клуб
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о потенциальном возвращении в клуб полузащитника Далера Кузяева, на текущий момент выступающего за «Гавр».

«Правда ли, что Кузяев может вернуться в «Зенит»? Спросите у самого Далера», — приводит слова Медведева Odds.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в санкт-петербургском клубе изучают вариант с возвращением Кузяева в зимнее трансферное окно.

Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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