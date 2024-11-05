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Ибрагимович поинтересовался делами Мбаппе в преддверии игры «Реала» с «Миланом» в ЛЧ

Советник «Милана» Златан Ибрагимович обменялся несколькими репликами с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в преддверии очного матча команд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 ноября.

Ибрагимович: Всё хорошо?

Мбаппе: Да.

Ибрагимович: Ты счастлив?

Мбаппе: Очень счастлив, — приводит диалог футболистов TNT Sports Brasil.

Матч «Милан» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.

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