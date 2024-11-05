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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Ибрагимович поинтересовался делами Мбаппе в преддверии игры «Реала» с «Миланом» в ЛЧ

Ибрагимович поинтересовался делами Мбаппе в преддверии игры «Реала» с «Миланом» в ЛЧ
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Советник «Милана» Златан Ибрагимович обменялся несколькими репликами с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в преддверии очного матча команд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ибрагимович: Всё хорошо?
Мбаппе: Да.
Ибрагимович: Ты счастлив?
Мбаппе: Очень счастлив, — приводит диалог футболистов TNT Sports Brasil.

Матч «Милан» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.

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