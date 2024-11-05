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Батраков отдал две голевые передачи в первом матче после восстановления от травмы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отдал две голевые передачи в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». На момент написания новости счёт в матче – 2:1 в пользу «Локомотива».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и предлагает ознакомиться с видео моментов Батракова.

Напомним, Батраков получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), однако предыдущую игру «Локомотива» пропускал из-за перебора жёлтых карточек.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.