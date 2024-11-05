ПСВ разгромил «Жирону» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ПСВ и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Матч закончился победой нидерландской команды со счётом 4:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте счёт в матче открыл защитник ПСВ Райан Фламинго. На 33-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Малик Тилльман. На 83-й нападающий Жоан Бакайоко довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи забил гол в свои ворота.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: