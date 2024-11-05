ПСВ разгромил «Жирону» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ПСВ и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Матч закончился победой нидерландской команды со счётом 4:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Фламинго – 16' 2:0 Тилльман – 33' 3:0 Бакайоко – 83' 4:0 Крейчи – 89'
Удаления: нет / Мартинес – 55'
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 16-й минуте счёт в матче открыл защитник ПСВ Райан Фламинго. На 33-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Малик Тилльман. На 83-й нападающий Жоан Бакайоко довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи забил гол в свои ворота.
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