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Слован — Динамо Загреб, результат матча 5 ноября 2024, счет 1:4, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Загребское «Динамо» в гостях разгромило «Слован» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались братиславский «Слован» и загребское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Матч закончился победой хорватской команды со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 4
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Стрелец – 5'     1:1 Шпикич – 10'     1:2 Сучич – 30'     1:3 Куленович – 54'     1:4 Куленович – 72'    

На пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Слована» Давид Стрелец. На 10-й минуте полузащитник Дарио Шпикич восстановил равновесие. На 30-й минуте хавбек Петар Сучич вывел гостей вперёд. На 54-й минуте нападающий Сандро Куленович укрепил преимущество загребской команды. На 73-й минуте Сандро Куленович довёл счёт до разгромного.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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