Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались братиславский «Слован» и загребское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Матч закончился победой хорватской команды со счётом 4:1.

На пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Слована» Давид Стрелец. На 10-й минуте полузащитник Дарио Шпикич восстановил равновесие. На 30-й минуте хавбек Петар Сучич вывел гостей вперёд. На 54-й минуте нападающий Сандро Куленович укрепил преимущество загребской команды. На 73-й минуте Сандро Куленович довёл счёт до разгромного.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: