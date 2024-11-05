Загребское «Динамо» в гостях разгромило «Слован» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались братиславский «Слован» и загребское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Матч закончился победой хорватской команды со счётом 4:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 4
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Стрелец – 5' 1:1 Шпикич – 10' 1:2 Сучич – 30' 1:3 Куленович – 54' 1:4 Куленович – 72'
На пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Слована» Давид Стрелец. На 10-й минуте полузащитник Дарио Шпикич восстановил равновесие. На 30-й минуте хавбек Петар Сучич вывел гостей вперёд. На 54-й минуте нападающий Сандро Куленович укрепил преимущество загребской команды. На 73-й минуте Сандро Куленович довёл счёт до разгромного.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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