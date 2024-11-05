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Гол Роналду помогу «Аль-Насру» разгромить «Аль-Айн» в матче азиатской Лиги чемпионов

Гол Роналду помогу «Аль-Насру» разгромить «Аль-Айн» в матче азиатской Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Ма Нин. «Аль-Наср» одержал победу в игре со счётом 5:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
5 : 1
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Талиска – 5'     2:0 Роналду – 31'     3:0 Кардозу – 37'     3:1 Бенто – 56'     4:1 Гассова – 81'     5:1 Талиска – 90+4'    

На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Ему ассистировал защитник Мохамед Симакан. На 31-й минуте удвоил преимущество «Аль-Насра» нападающий Криштиану Роналду. Через несколько минут гол в свои ворота забил игрок «Аль-Айна» Фабиу Кардозу.

На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил уже голкипер «Аль-Насра» Бенто. На 81-й минуте отметился голом полузащитник «Аль-Насра» Уэсли Гассова. На 90+4-й минуте Талиска оформил дубль.

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