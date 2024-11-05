Глава «Динамо»: результат с «Локомотивом» плохой, но есть шансы пройти дальше в Кубке

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

«Результат плохой — не тот, на который мы рассчитывали. Тем не менее у нас есть шансы, чтобы пройти дальше. Что касается самой игры, на сегодняшний она неудовлетворительная», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.