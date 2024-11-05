Игрок «Локо» Баринов: все красавцы, с победой в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поздравил команду с победой в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Парни, все красавцы, всех с победой! Впереди второй матч, он будет сложнее», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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