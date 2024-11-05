Игрок «Локо» Баринов: все красавцы, с победой в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поздравил команду с победой в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2).

«Парни, все красавцы, всех с победой! Впереди второй матч, он будет сложнее», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.