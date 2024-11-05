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Глава «Динамо» Гафин: будем рады видеть Мостового на стажировке в нашем клубе

Глава «Динамо» Гафин: будем рады видеть Мостового на стажировке в нашем клубе
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию, что Александр Мостовой пройдёт стажировку в московском клубе.

«Александр Мостовой попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошёл свою стажировку в нашем клубе — они хорошо знакомы. После этого Ролан пообщался с нашим главным тренером, который принял этот запрос. Мы будем рады видеть Александра на стажировке в нашем футбольном клубе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов

Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители красно-белых подтверждали в СМИ договорённость о стажировке.

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