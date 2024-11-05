Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гафин: Лунёв — важный игрок для «Динамо». Желаем ему восстановиться как можно скорее

Гафин: Лунёв — важный игрок для «Динамо». Желаем ему восстановиться как можно скорее
Комментарии

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о травме 32-летнего вратаря московской команды Андрея Лунёва.

«Андрей — важный игрок для клуба. Мы желаем ему восстановиться как можно скорее», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее главный врач бело-голубых сообщил, что срок восстановления российского вратаря составит три-четыре недели.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Глава «Динамо» Москва Гафин: то, о чём общаемся с Личкой, будет оставаться между нами

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android