Гафин: Лунёв — важный игрок для «Динамо». Желаем ему восстановиться как можно скорее

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о травме 32-летнего вратаря московской команды Андрея Лунёва.
«Андрей — важный игрок для клуба. Мы желаем ему восстановиться как можно скорее», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее главный врач бело-голубых сообщил, что срок восстановления российского вратаря составит три-четыре недели.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
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