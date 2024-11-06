Станкович хватался за голову, Николсон вырывал мяч у вратаря. Яркие фото победы «Ростова»

5 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в первом матче четвертьфинала Кубка России (Путь РПЛ) «Ростов» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.