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Станкович хватался за голову, Николсон вырывал мяч у вратаря. Яркие фото победы «Ростова»

Станкович хватался за голову, Николсон вырывал мяч у вратаря. Яркие фото победы «Ростова»
«Спартак» — «Ростов»
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5 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в первом матче четвертьфинала Кубка России (Путь РПЛ) «Ростов» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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