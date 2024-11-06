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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Модрич стал рекордсменом «Реала» по числу матчей в ЛЧ среди хавбеков, опередив Крооса

Модрич стал рекордсменом «Реала» по числу матчей в ЛЧ среди хавбеков, опередив Крооса
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Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом», проходящий в эти минуты, стал 99-м для 39-летнего полузащитника Луки Модрича в составе мадридского «Реала». По этому показателю хорватский футболист опередил бывшего хавбека «сливочных» Тони Крооса, таким образом, став полузащитником, проведшим больше всех игр в Лиге чемпионов в истории «Королевского клуба». Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'    

Всего Модрич принял участие в 131 матче в Лиге чемпионов за все клубы, в которых он выступал. В этих встречах хорватский футболист отметился девятью голами и 18 результативными передачами. 39-летний полузащитник шесть раз выигрывал этот турнир.

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