Модрич стал рекордсменом «Реала» по числу матчей в ЛЧ среди хавбеков, опередив Крооса

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом», проходящий в эти минуты, стал 99-м для 39-летнего полузащитника Луки Модрича в составе мадридского «Реала». По этому показателю хорватский футболист опередил бывшего хавбека «сливочных» Тони Крооса, таким образом, став полузащитником, проведшим больше всех игр в Лиге чемпионов в истории «Королевского клуба». Об этом информирует Squawka.

Всего Модрич принял участие в 131 матче в Лиге чемпионов за все клубы, в которых он выступал. В этих встречах хорватский футболист отметился девятью голами и 18 результативными передачами. 39-летний полузащитник шесть раз выигрывал этот турнир.

Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче: