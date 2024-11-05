«Реал» Мадрид — «Милан»: Малик Тшау открыл счёт на 12-й минуте встречи

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Милана» Малик Тшау.

В следующем туре мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт матч с братиславским «Слованом» (26 ноября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: