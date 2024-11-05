Шнякин назвал своего фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня небольшой фаворит «Зенит» ровно по двум причинам. У «Зенита» больше обойма, и у «Зенита» нет таких тягостных проблем с перелётом. Это факт, я и спрашивал это у ребят из «Краснодара» и знаю прекрасно, что это вот не наша какая-то журналистская выдумка, это действительно большая проблема», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После 14 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 36 очков. На втором месте идёт «Зенит», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.