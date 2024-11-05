Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин назвал своего фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Шнякин назвал своего фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня небольшой фаворит «Зенит» ровно по двум причинам. У «Зенита» больше обойма, и у «Зенита» нет таких тягостных проблем с перелётом. Это факт, я и спрашивал это у ребят из «Краснодара» и знаю прекрасно, что это вот не наша какая-то журналистская выдумка, это действительно большая проблема», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

После 14 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 36 очков. На втором месте идёт «Зенит», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Шнякин ответил на вопрос, нужно ли «Краснодару» покупать игроков зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android