ПСВ во второй раз в своей истории выиграл матч Лиги чемпионов с разницей в четыре мяча
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Нидерландский клуб ПСВ лишь во второй раз в своей истории одержал победу в рамках Лиги чемпионов с разницей в четыре мяча.
Это произошло сегодня, 5 ноября. ПСВ обыграл испанскую «Жирону» со счётом 4:0 в рамках 4-го тура общего этапа ЛЧ.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Фламинго – 16' 2:0 Тилльман – 33' 3:0 Бакайоко – 83' 4:0 Крейчи – 88'
Удаления: нет / Мартинес – 55'
Первая и единственная до сегодняшнего дня подобная победа случилась 16 сентября 1992 года. Тогда нидерландцы в 1/16 финала предварительного этапа обыграли литовский клуб «Жальгирис» в первой встрече противостояния. Матч завершился победой ПСВ со счётом 6:0. Голы забивали Эрвин Куман, Вим Кифт, Артур Нюман и Юл Эллерман, который оформил хет-трик. В ответной встрече, которая прошла в Литве, гости были скромнее и добыли победу со счётом 2:0, выйдя в 1/8 финала предварительного этапа Лиги чемпионов.
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