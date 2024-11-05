Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результат матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

«Первый тайм уступили полностью. У нас не хватало игровых качеств с мячом, особенно в первом тайме. Там были ситуации, когда мы принимали не лучшие решения. Были удары с дистанции, но в штрафной соперника мы не были опасны.

Соперник использовал то, что у него получается, — стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали. Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть ещё 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.