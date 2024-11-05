Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в Кубке России

Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результат матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Первый тайм уступили полностью. У нас не хватало игровых качеств с мячом, особенно в первом тайме. Там были ситуации, когда мы принимали не лучшие решения. Были удары с дистанции, но в штрафной соперника мы не были опасны.

Соперник использовал то, что у него получается, — стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали. Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть ещё 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Локо» продлил невероятную серию в Кубке России. Теперь магия Батракова сразила «Динамо»
«Локо» продлил невероятную серию в Кубке России. Теперь магия Батракова сразила «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android