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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Игроки «Реала» вышли в футболках в поддержку Валенсии на матч с «Миланом»

Игроки «Реала» вышли в футболках в поддержку Валенсии на матч с «Миланом»
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Игроки мадридского «Реала» вышли на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом», проходящий в эти минуты, в футболках со словами поддержки Валенсии, где случилось масштабное наводнение, в результате которого пострадало большое количество людей.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'    

«Мы все с Валенсией», — написано на футболках игроков мадридского клуба.

Матч «Реала» с «Миланом» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

В следующем туре мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт матч с братиславским «Слованом» (26 ноября).

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