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Тикнизян: если Рауль станет тренером сборной Армении, буду счастлив, он легенда

Тикнизян: если Рауль станет тренером сборной Армении, буду счастлив, он легенда
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Защитник сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал информацию, что бывший футболист «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить его национальную команду. О такой возможности сообщал вице‑президент Федерации футбола Армении Армен Никогосян.

«Рауль в сборной Армении? Думаю, это маловероятно. Если такое произойдёт, буду счастлив. Это легенда, футболист с таким прошлым. Если это воплотится в реальность, то буду счастлив», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Рауль с июня 2019 года возглавляет «Кастилью», которая выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.

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