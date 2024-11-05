Тикнизян: если Рауль станет тренером сборной Армении, буду счастлив, он легенда

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал информацию, что бывший футболист «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить его национальную команду. О такой возможности сообщал вице‑президент Федерации футбола Армении Армен Никогосян.

«Рауль в сборной Армении? Думаю, это маловероятно. Если такое произойдёт, буду счастлив. Это легенда, футболист с таким прошлым. Если это воплотится в реальность, то буду счастлив», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Рауль с июня 2019 года возглавляет «Кастилью», которая выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.