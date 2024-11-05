Тикнизян: «Динамо» — команда с классными футболистами
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Может, буду груб, но не считаю, что «Динамо» играло в чехарду после определённого момента. Это команда с классными футболистами. Если они вышли играть в таком сочетании, то это было требование тренера. Мы же отталкиваемся от себя, не смотрим, как играет соперник», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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