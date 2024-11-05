Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу в матче Кубка с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«Я рад, что своим забитым голом смог помочь команде. Есть задел на ответный матч. Всегда приятно одерживать победу, особенно в таких играх.

В общении с Ньямси у нас смесь языков — немного английского и испанского. С первых дней не возникало проблем с коммуникацией. На поле это видно по хорошему взаимодействию», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 26-й минуте открыл счёт в матче Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.