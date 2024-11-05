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Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу в матче Кубка с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу в матче Кубка с «Динамо»
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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Я рад, что своим забитым голом смог помочь команде. Есть задел на ответный матч. Всегда приятно одерживать победу, особенно в таких играх.

В общении с Ньямси у нас смесь языков — немного английского и испанского. С первых дней не возникало проблем с коммуникацией. На поле это видно по хорошему взаимодействию», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 26-й минуте открыл счёт в матче Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

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