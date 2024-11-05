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Алексей Батраков: не загадываю о Европе. Я в «Локомотиве»

Алексей Батраков: не загадываю о Европе. Я в «Локомотиве»
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Пока не хочу загадывать о Европе. Я в «Локомотиве». Хочу от матча к матчу побеждать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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