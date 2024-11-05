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Алексей Батраков высказался о своём здоровье после травмы

Алексей Батраков высказался о своём здоровье после травмы
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал своё состояние здоровья после травмы. Футболист отдал две голевые передачи в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Всё хорошо. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить каждого партнёра по команде. Отдельная благодарность болельщикам — было очень круто играть при их поддержке. Поначалу казалось, что у меня серьёзное повреждение, но всё сложилось удачно», — передает слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Батраков получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), однако предыдущую встречу «Локомотива» пропускал из-за перебора жёлтых карточек.

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