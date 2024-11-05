Алексей Батраков высказался о своём здоровье после травмы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал своё состояние здоровья после травмы. Футболист отдал две голевые передачи в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Всё хорошо. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить каждого партнёра по команде. Отдельная благодарность болельщикам — было очень круто играть при их поддержке. Поначалу казалось, что у меня серьёзное повреждение, но всё сложилось удачно», — передает слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Батраков получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), однако предыдущую встречу «Локомотива» пропускал из-за перебора жёлтых карточек.