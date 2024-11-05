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Мексиканский защитник «Локомотива» Монтес рассказал, что его удивило в России

Мексиканский защитник «Локомотива» Монтес рассказал, что его удивило в России
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Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес поделился впечатлением от российского футбола. Игрок этим летом перешёл из испанской «Альмерии» в «Локомотив».

«Приятно удивил уровень чемпионата. К этому уровню нужно очень быстро адаптироваться, чтобы быть в строю и помогать команде, отвечать требованиям тренера. Приходится всё схватывать на лету — это помогает расти. В рамках своей адаптации хотел бы поблагодарить товарищей по команде, которые действительно упрощают жизнь во всех аспектах. Большое спасибо за сегодняшний матч и в целом нашим болельщикам», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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