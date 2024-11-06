Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Спартак» в матче Кубка России

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, за счёт чего команде удалось победить «Спартак» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
«Получилось забить и не пропустить. Вот и весь секрет. У нас всё получилось в плане борьбы, мы пытались играть в футбол», — приводит слова Вахании «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, на 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.
Второй матч между командами состоится 27 ноября.
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