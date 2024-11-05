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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Милан»: гол Мораты вывел гостей вперёд

«Реал» Мадрид — «Милан»: гол Мораты вывел гостей вперёд
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В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'    

На 39-й минуте гол нападающего Альваро Мораты вывел «Милан» вперёд.

Ранее, на 12-й минуте, счёт во встрече открыл защитник «Милана» Малик Тшау. Затем нападающий хозяев Винисиус Жуниор забил гол с пенальти.

В следующем туре мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт матч с братиславским «Слованом» (26 ноября).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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