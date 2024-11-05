«Реал» Мадрид — «Милан»: гол Мораты вывел гостей вперёд

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В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте гол нападающего Альваро Мораты вывел «Милан» вперёд.

Ранее, на 12-й минуте, счёт во встрече открыл защитник «Милана» Малик Тшау. Затем нападающий хозяев Винисиус Жуниор забил гол с пенальти.

В следующем туре мадридский клуб встретится с «Ливерпулем». Игра состоится 27 ноября. В свою очередь, «Милан» проведёт матч с братиславским «Слованом» (26 ноября).

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