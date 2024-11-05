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Винисиус впервые забил после скандала с «Золотым мячом»

Винисиус впервые забил после скандала с «Золотым мячом»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил первый гол после скандальных итогов «Золотого мяча».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'    

Это произошло в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2024/2025. В домашней встрече «Реала» с «Миланом» Винисиус сравнял счёт с пенальти (1:1). Бразилец сделал это «паненкой».

«Золотой мяч» — 2024 был вручён полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, который опередил в голосовании именно Винисиуса. В день церемонии стало известно, что «Реал» в полном составе решил бойкотировать мероприятие. Каким образом мадридский клуб заранее узнал о результатах голосования, остаётся неизвестным.

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