Винисиус набрал 26 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах ЛЧ с начала сезона-2022/2023

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в ворота «Милана» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящем в эти минуты. Благодаря данному голу бразильский футболист набрал 26 очков по системе «гол+пас» в 26 играх Лиги чемпионов, начиная с сезона-2022/2023, что является лучшим показателем среди всех футболистов за этот период. Об этом информирует Squawka.

Всего в Лиге чемпионов 24-летний футболист принял участие в 60 матчах, в которых он отметился 25 голами и 22 результативными передачами. В составе «Королевского клуба» Винисиус дважды побеждал в главном европейском клубном турнире.

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