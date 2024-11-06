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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Винисиус набрал 26 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах ЛЧ с начала сезона-2022/2023

Винисиус набрал 26 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах ЛЧ с начала сезона-2022/2023
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в ворота «Милана» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящем в эти минуты. Благодаря данному голу бразильский футболист набрал 26 очков по системе «гол+пас» в 26 играх Лиги чемпионов, начиная с сезона-2022/2023, что является лучшим показателем среди всех футболистов за этот период. Об этом информирует Squawka.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

Всего в Лиге чемпионов 24-летний футболист принял участие в 60 матчах, в которых он отметился 25 голами и 22 результативными передачами. В составе «Королевского клуба» Винисиус дважды побеждал в главном европейском клубном турнире.

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