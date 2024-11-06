Личка раскритиковал игроков «Динамо» за пропущенные голы в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился критическим мнением об игре своей команды во время пропущенных голов в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

— Как Монтес остался без присмотра? И как Пиняев с таким ростом забивает?

— Хороший вопрос, я этот вопрос задал ещё в первом тайме и ещё задам завтра на теории. Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков — идти до футболиста до конца. Да, с такими защитниками сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить. Он забивал, как на тренировке, спокойно. Второй мяч — это индивидуальная дисциплина и ответственность, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

На 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.