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Личка раскритиковал игроков «Динамо» за пропущенные голы в матче с «Локомотивом»

Личка раскритиковал игроков «Динамо» за пропущенные голы в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился критическим мнением об игре своей команды во время пропущенных голов в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

— Как Монтес остался без присмотра? И как Пиняев с таким ростом забивает?
— Хороший вопрос, я этот вопрос задал ещё в первом тайме и ещё задам завтра на теории. Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков — идти до футболиста до конца. Да, с такими защитниками сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить. Он забивал, как на тренировке, спокойно. Второй мяч — это индивидуальная дисциплина и ответственность, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

На 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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