Пиняев эффектно забивал головой, Батраков забавно строил рожицы. Яркие фото победы «Локо»

5 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в первом матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 26-й минуте открыл счёт в матче защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.