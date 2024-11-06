Стали известны сроки восстановления Неймара от новой травмы
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пропустит минимум две недели после получения травмы в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Эстеглялем» (3:0). Об этом сообщил главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 4-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Митрович – 15' 2:0 Митрович – 33' 3:0 Митрович – 74'
«Неймар должен отсутствовать минимум две недели. С медицинской точки зрения его колено зажило, но после у него будут проблемы, как этом матче, проблемы с мышцами, потому что он давно не играл», — приводит слова Жезуша L'équipe.
Напомним, Неймар пропустил больше года из-за тяжёлой травмы. Он получил повреждение крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2)
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