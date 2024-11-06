Стали известны сроки восстановления Неймара от новой травмы

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пропустит минимум две недели после получения травмы в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Эстеглялем» (3:0). Об этом сообщил главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.

«Неймар должен отсутствовать минимум две недели. С медицинской точки зрения его колено зажило, но после у него будут проблемы, как этом матче, проблемы с мышцами, потому что он давно не играл», — приводит слова Жезуша L'équipe.

Напомним, Неймар пропустил больше года из-за тяжёлой травмы. Он получил повреждение крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2)