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Реал Мадрид — Милан. Прямая трансляция
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Болельщики «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов УЕФА перед игрой с «Миланом» — Marca

Болельщики «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов УЕФА перед игрой с «Миланом» — Marca
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Болельщики мадридского «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов УЕФА, прозвучавший перед началом матча 4-го тура общего этапа этого турнира с «Миланом», проходящего в эти минуты. Об этом информирует Marca.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения, что «сливочные» приняли решение разорвать отношения с УЕФА, за исключением организации матчей. Это решение «Реала» было обусловлено скандальной ситуацией, произошедшей вокруг церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2024, которая была проигнорирована мадридским клубом. Подчёркивалось, что в день мероприятия «сливочным» сообщили, что вингер команды Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч», хотя до этого их уведомили об обратном.

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