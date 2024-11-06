Болельщики «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов УЕФА перед игрой с «Миланом» — Marca

Болельщики мадридского «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов УЕФА, прозвучавший перед началом матча 4-го тура общего этапа этого турнира с «Миланом», проходящего в эти минуты. Об этом информирует Marca.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения, что «сливочные» приняли решение разорвать отношения с УЕФА, за исключением организации матчей. Это решение «Реала» было обусловлено скандальной ситуацией, произошедшей вокруг церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2024, которая была проигнорирована мадридским клубом. Подчёркивалось, что в день мероприятия «сливочным» сообщили, что вингер команды Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч», хотя до этого их уведомили об обратном.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: