Дмитрий Тарасов рассказал, почему отказался от нянек-филиппинок для своих детей

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, с какими трудностями столкнулся при выборе няни для своих детей.

«Филиппинки – лучшие няни? Мы пробовали. Это круто, но, на мой взгляд, её надо приглашать с самого рождения ребёнка. Она приехала: «Hello, boss». Я сразу: «Берём! Мне нравится, называй меня боссом постоянно. Стопы массируете?» Она: «Yes, of course». Филиппинки – это классно, но они должны быть с рождения. Детишки уже начали говорить, Милана ко мне подходит: «Я не понимаю, что она от меня хочет». Няня спрашивает на английском: «Хочешь кушать?» А ребёнок не понимает. В сумме зарплата 200-220 тыс. Надбавка ещё за то, что она готова заниматься уборкой, стиркой и так далее. Хотя я понимаю, что успеть всё нереально. Тем более когда детей четверо», — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «За деньги».

На данный момент Тарасов является игроком любительского клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.