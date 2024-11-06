«Ливерпуль» — «Байер»: Гакпо забил второй мяч хозяев за несколько минут

В эти минуты проходит матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются немецкий «Байер» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 2:0.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 61-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Кёртиса Джонса. На 64-й минуте встречи удвоил преимущество хозяев нападающий Коди Гакпо с паса Мохамеда Салаха.

В матче 3-го тура «Ливерпуль» победил немецкий «Лейпциг» со счётом 1:0, а «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом».