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«Ливерпуль» — «Байер»: Гакпо забил второй мяч хозяев за несколько минут

«Ливерпуль» — «Байер»: Гакпо забил второй мяч хозяев за несколько минут
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В эти минуты проходит матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются немецкий «Байер» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Диас – 61'     2:0 Гакпо – 63'     3:0 Диас – 83'     4:0 Диас – 90+2'    

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 61-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Кёртиса Джонса. На 64-й минуте встречи удвоил преимущество хозяев нападающий Коди Гакпо с паса Мохамеда Салаха.

В матче 3-го тура «Ливерпуль» победил немецкий «Лейпциг» со счётом 1:0, а «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом».

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