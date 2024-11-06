Холанд не забил с пенальти при счёте 3:1 в пользу «Спортинга»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал 11-метровый удар на 69-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». На момент исполнения удара норвежцем счёт в игре был 3:1 в пользу хозяев. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4' 1:1 Дьёкереш – 38' 2:1 Араухо Вильчес – 46' 3:1 Дьёкереш – 49' 4:1 Дьёкереш – 80'
«Спортинг» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков за три матча. «Манчестер Сити» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 6 ноября 2024
-
01:49
-
01:42
-
01:40
-
01:29
-
01:19
-
01:15
-
01:10
-
01:00
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:44
-
00:39
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:25
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:14
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 5 ноября 2024
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:34
-
23:32