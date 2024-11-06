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Холанд не забил с пенальти при счёте 3:1 в пользу «Спортинга»

Холанд не забил с пенальти при счёте 3:1 в пользу «Спортинга»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал 11-метровый удар на 69-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». На момент исполнения удара норвежцем счёт в игре был 3:1 в пользу хозяев. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 4'     1:1 Дьёкереш – 38'     2:1 Араухо Вильчес – 46'     3:1 Дьёкереш – 49'     4:1 Дьёкереш – 80'    

«Спортинг» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков за три матча. «Манчестер Сити» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

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