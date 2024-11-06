Холанд не забил с пенальти при счёте 3:1 в пользу «Спортинга»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не реализовал 11-метровый удар на 69-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». На момент исполнения удара норвежцем счёт в игре был 3:1 в пользу хозяев. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спортинг» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков за три матча. «Манчестер Сити» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

Материалы по теме Рафаэль ван дер Варт считает, что Дьёкереш лучше Холанда

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: