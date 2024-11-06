Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт вернулся к полноценным тренировкам с основной командой, об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов». В конце августа Маунт повредил подколенное сухожилие.

Англичанин не собирается спешить с возвращением, но его появление на тренировочном поле в общей группе в понедельник, 4 ноября, является позитивным моментом как для самого игрока, так и для тренерского штаба. 25-летний игрок горит желанием вернуться в стартовый состав в ближайшее время.

Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Челси» за € 60 млн. В нынешнем сезоне англичанин успел сыграть за манкунианцев пять матчей, но не смог отметиться ни одним результативным действием.